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Глава СКР Бастрыкин взял на контроль расследование дела о травмировании пенсионерки самокатчиками в Уфе

Ранее в соцсетях появились посты о том, что на улице Гагарина в Уфе трое молодых людей на одном арендованном электросамокате сбили 89-летнюю женщину.

В результате столкновения пенсионерка упала и получила травмы, ее доставили в больницу.

Следственным отделом по Октябрьскому району Уфы возбуждено уголовное дело. Сейчас дается оценка действиям нарушителей.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался делом и затребовал у руководителя СУ СК РФ по РБ Владимира Архангельского доклад о ходе и результатах расследования.

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