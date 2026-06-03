Глава СКР Бастрыкин взял на контроль расследование дела о травмировании пенсионерки самокатчиками в Уфе

В результате столкновения пенсионерка упала и получила травмы, ее доставили в больницу.

Следственным отделом по Октябрьскому району Уфы возбуждено уголовное дело. Сейчас дается оценка действиям нарушителей.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался делом и затребовал у руководителя СУ СК РФ по РБ Владимира Архангельского доклад о ходе и результатах расследования.