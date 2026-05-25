Участникам СВО из Башкортостана спишут задолженности по кредитам

Об этом сегодня, 25 мая, сообщили в администрации Уфы.

Это будет новая мера поддержки: соответствующий законопроект 13 мая приняли депутаты Госдумы. Сейчас он находится на рассмотрении в Совете Федерации.

Согласно документу, под действие закона попадают военнослужащие, подписавшие контракт с Минобороны РФ с первого мая 2026 года, а также их супруги.

Обязательным условием станет судебное решение о взыскании задолженности до этой даты, а также выдача или предъявление исполнительного листа. Размер долга в совокупности не должен превышать 10 млн рублей.

Такая же норма поддержки участников СВО вводилась в 2024 году. На сегодняшний день в Башкортостане действуют 54 региональные меры поддержки, из которых 11 введены в 2025 году.