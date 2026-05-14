Общество

У жительницы Уфы конфисковали Kia Rio за пьяную езду

Советский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы.

В июле прошлого года года женщина, которую уже лишали прав за пьяную езду, в нетрезвом состоянии села за руль своей Kia Rio, была остановлена сотрудниками ГИБДД и отказалась от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Суд счел ее виновной в совершении преступления по части первой статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Обвиняемой назначили наказание в виде 350 часов обязательных работ с лишением прав на два с половиной года, а также конфисковали автомобиль в доход государства.

