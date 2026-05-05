25-летняя уфимка хотела заработать на инвестициях, но лишилась 3 млн рублей

В начале апреля потерпевшая в соцсети познакомилась с мужчиной, который после непродолжительного общения предложил девушке как можно скорее начать зарабатывать на инвестициях. А чтобы укрепить возникшее доверие, он отправил ей букет цветов.

Далее он свел ее с еще одним «специалистом» по инвестициям, который под предлогом получения пассивного дохода убедил девушку установить приложение с названием Alpha.

После этого «менеджер по инвестициям» предложил внести 30 долларов, чтобы начать работу. Через три дня на электронный счет потерпевшей поступил «доход» – 2244 рубля. Обрадованная результатом, девушка поспешила сама предложить увеличить сумму взноса. Так она и поступила.

Однако при попытке снять часть денег заявительнице на электронную почту пришло уведомление о том, что ее счет заблокирован по причине отсутствия страховки. Для решения этой проблемы «специалист» посоветовал дополнительно внести пять тысяч долларов и подключить услугу страхового полиса.

В течение месяца в общей сложности потерпевшая перевела мошенникам почти три миллиона рублей, из которых 250 тысяч — личные сбережения, 520 тысяч рублей взяты в кредит, более полутора миллиона заняла у родственников.

После того как женщина не смогла со второй попытки вывести деньги с платформы, она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.