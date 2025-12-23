Жительница Башкортостана за несколько месяцев отдала мошенникам 6,5 млн рублей

Как сообщает пресс-служба МВД, все началось в октябре текущего года, когда на телефон заявительницы поступил звонок якобы от сотрудника ФСБ. Он сообщил, что на женщину может быть заведено уголовное дело за финансирование недружественных государств.

Звонивший сообщил, что для помощи в решении проблемы с потерпевшей на связь выйдут сотрудники Росфинмониторинга и Центробанка для помощи в аннулировании доверенности и предотвращения мошеннических действий.

Практически сразу последовал новый звонок. «Специалисты» сообщили тревожную новость – неизвестные пытаются оформить кредит на имя потерпевшей. Чтобы «предотвратить преступление», женщине посоветовали немедленно открыть новый банковский счет и перевести на него имеющиеся сбережения.

Поддавшись панике и давлению аферистов, женщина в течение нескольких месяцев снимала наличные и переводила их через банкоматы на счета злоумышленников. Когда деньги у нее закончились, мошенники прекратили связь, оставив женщину с многомиллионным долгом.