Трехлетняя девочка, которую отец выбросил из окна, вернулась в Уфу

Министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин рассказал о состоянии трехлетнего ребенка, которого в октябре выбросил из окна четвертого этажа собственный отец.

Кадр из видео, опубликованного РДКБ

Лечение трехлетняя девочка проходила в Российской детской клинической больнице.

Сегодня, 22 декабря, Айрат Рахматуллин сообщил о том, что ребенок вернулся в Уфу и проходит реабилитацию. Запланированы плановые консультации невролога, офтальмолога, ортопеда и хирурга.

При поступлении у ребенка наблюдалось нарушение функций конечностей, а сейчас почти полностью вернулся прежний объем движений, восстановилась походка. Как ожидается, Новый год она встретит дома.

