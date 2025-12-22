Трехлетняя девочка, которую отец выбросил из окна, вернулась в Уфу

Лечение трехлетняя девочка проходила в Российской детской клинической больнице.

Сегодня, 22 декабря, Айрат Рахматуллин сообщил о том, что ребенок вернулся в Уфу и проходит реабилитацию. Запланированы плановые консультации невролога, офтальмолога, ортопеда и хирурга.

При поступлении у ребенка наблюдалось нарушение функций конечностей, а сейчас почти полностью вернулся прежний объем движений, восстановилась походка. Как ожидается, Новый год она встретит дома.