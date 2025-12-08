В Уфе обвиняемую в махинации на 33 млн рублей отправили под домашний арест

По версии следствия, директор «Башкортостан» и обвиняемая похитили деньги, выделенные на организацию и проведение конкурса патриотической песни.

Обвиняемая предоставила смету расходов на конкурс, где цены значительно превышали рыночные. Далее был заключен договор и позднее подписана счет-фактура на сумму более 33 млн рублей.

Разницу между этой суммой и реальной стоимостью организации мероприятия сообщники похитили и потратили по своему усмотрению.

Следователь сам попросил отправить пока обвиняемую под домашний арест, так как основные следственные и процессуальные действия выполнены, доказательства, подтверждающие причастность обвиняемой, получены и проверены, ею даны признательные показания, кроме того, от нее поступило ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Суд решение поддержал, она пробудет под домашним арестом как минимум до марта 2026 года.