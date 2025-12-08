Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

В Уфе обвиняемую в махинации на 33 млн рублей отправили под домашний арест

Советский районный суд Уфы рассмотрел ходатайство следователя об изменении меры пресечения в отношении индивидуальной предпринимательницы, обвиняемой в присвоении бюджетных средств в особо крупном размере.

Кадр из видео, опубликованного пресс-службой судов Башкортостана

По версии следствия, директор «Башкортостан» и обвиняемая похитили деньги, выделенные на организацию и проведение конкурса патриотической песни.

Обвиняемая предоставила смету расходов на конкурс, где цены значительно превышали рыночные. Далее был заключен договор и позднее подписана счет-фактура на сумму более 33 млн рублей.

Разницу между этой суммой и реальной стоимостью организации мероприятия сообщники похитили и потратили по своему усмотрению.

Следователь сам попросил отправить пока обвиняемую под домашний арест, так как основные следственные и процессуальные действия выполнены, доказательства, подтверждающие причастность обвиняемой, получены и проверены, ею даны признательные показания, кроме того, от нее поступило ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Суд решение поддержал, она пробудет под домашним арестом как минимум до марта 2026 года.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: