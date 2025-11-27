Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Общество

Уфимской пенсионерке вернут 1,3 млн рублей, переведенные мошенникам

Прокуратура Советского района Уфы провела проверку по обращению местной жительницы, пострадавшей от действий мошенников.

В мае 2025 года женщине неоднократно поступали звонки от неизвестных, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Под предлогом сохранения денег и предотвращения мошеннических действий они завладели ее сбережениями.

Всего потерпевшая перечислила более 1,3 млн рублей на счет, принадлежащий жителю Ульяновской области, передавшему свои данные мошенникам.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании похищенных денег. Димитровградский городской суд Ульяновской области иск удовлетворил, сумму вычтут с дроппера, который предоставил свои счета злоумышленникам.

