Уфимской пенсионерке вернут 1,6 млн рублей, переведенные мошенникам

В июне прошлого года неизвестный под предлогом инвестирования убедил 67-летнюю женщину перевести более 1,6 млн рублей.

Деньги она перевела на указанный мошенниками дропперский счет, принадлежащий жительнице Омска.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с дроппера этой суммы и процентов за пользование чужими финансами.

Кировский районный суд Омска удовлетворил требования прокурора, обязав ответчицу выплатить заявительнице почти два миллиона рублей.