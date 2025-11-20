Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Уфимской пенсионерке вернут 1,6 млн рублей, переведенные мошенникам

Прокуратура Советского района Уфы провела проверку по обращению местной жительницы, пострадавшей от действий мошенников.

В июне прошлого года неизвестный под предлогом инвестирования убедил 67-летнюю женщину перевести более 1,6 млн рублей.

Деньги она перевела на указанный мошенниками дропперский счет, принадлежащий жительнице Омска.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с дроппера этой суммы и процентов за пользование чужими финансами.

Кировский районный суд Омска удовлетворил требования прокурора, обязав ответчицу выплатить заявительнице почти два миллиона рублей.

