Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

Младенца из Башкортостана спецбортом доставили в Москву

В воскресенье, второго октября, новорожденного ребенка с редким заболеванием доставили в Москву для прохождения лечения в Морозовской детской городской клинической больнице.

Об этом рассказал министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин.

Ребенок родился в конце октября, и сразу после рождения у него выявили редкое и опасное заболевание – артериовенозную мальформацию вены Галена. Патология встречается с частотой 1 на 25 000 новорожденных.

Младенца оперативно проконсультировали ведущие специалисты федеральных центров Москвы и Санкт‑Петербурга, проводящие операции на сосудах головного мозга. Врачи установили: хирургическое вмешательство необходимо провести в первые дни жизни. Без операции развивается ряд угрожающих состояний: поток артериальной крови попадает напрямую в вены мозгового вещества, что приводит к сердечной недостаточности и легочной гипертензии.

Перед эвакуацией медики стабилизировали состояние малыша. Транспортировка осуществлялась на спецборту, оснащенном специальным медицинским модулем.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: