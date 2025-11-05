Младенца из Башкортостана спецбортом доставили в Москву

Об этом рассказал министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин.

Ребенок родился в конце октября, и сразу после рождения у него выявили редкое и опасное заболевание – артериовенозную мальформацию вены Галена. Патология встречается с частотой 1 на 25 000 новорожденных.

Младенца оперативно проконсультировали ведущие специалисты федеральных центров Москвы и Санкт‑Петербурга, проводящие операции на сосудах головного мозга. Врачи установили: хирургическое вмешательство необходимо провести в первые дни жизни. Без операции развивается ряд угрожающих состояний: поток артериальной крови попадает напрямую в вены мозгового вещества, что приводит к сердечной недостаточности и легочной гипертензии.

Перед эвакуацией медики стабилизировали состояние малыша. Транспортировка осуществлялась на спецборту, оснащенном специальным медицинским модулем.