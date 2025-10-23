В Уфе замруководителя управления по вопросам миграции подозревается в организации незаконной миграции

Следствие считает, что обвиняемый помог представителю коммерческого предприятия продлить просроченные однократные рабочие визы для 17 иностранных граждан с выплатой минимальных штрафов и без привлечения к административной ответственности.

В результате в бюджет не уплачены штрафы на общую сумму не менее 6,8 млн рублей.

В дальнейшем 11 иностранцам были оформлены новые многократные визы, а остальные шесть человек не были привлечены к ответственности, несмотря на то, что ходатайства о продлении срока пребывания на них не поступали.

В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.