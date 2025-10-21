Жительница Башкортостана за несколько месяцев отдала мошенникам почти 5 млн рублей

Схема стандартная: для начала якобы сотрудники службы безопасности убедили белоречанку, что ее личный кабинет на портале «Госуслуги» взломан.

Далее с ней связывались сотрудники различных «государственных организаций» и предостерегали, что деньги уходят на счета соседнего государства. Чтобы полностью разобраться в ситуации и не потерять свои накопления, нужно было перевести все на «безопасный счет».

Далее в течение нескольких месяцев женщина постоянно оставалась на связи с мошенниками и ежедневно переводила деньги разными суммами. При этом ее убедили, что нельзя никому рассказывать о том, для каких целей она снимает деньги.

Банки блокировали операции женщины, но она сама убеждала сотрудников, что деньги снимает на личные нужды. Так она перевела мошенникам более 4 850 000 рублей.