Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

Жительница Башкортостана за несколько месяцев отдала мошенникам почти 5 млн рублей

В отдел МВД России по Белорецкому району обратилась 43-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве.

Схема стандартная: для начала якобы сотрудники службы безопасности убедили белоречанку, что ее личный кабинет на портале «Госуслуги» взломан.

Далее с ней связывались сотрудники различных «государственных организаций» и предостерегали, что деньги уходят на счета соседнего государства. Чтобы полностью разобраться в ситуации и не потерять свои накопления, нужно было перевести все на «безопасный счет».

Далее в течение нескольких месяцев женщина постоянно оставалась на связи с мошенниками и ежедневно переводила деньги разными суммами. При этом ее убедили, что нельзя никому рассказывать о том, для каких целей она снимает деньги.

Банки блокировали операции женщины, но она сама убеждала сотрудников, что деньги снимает на личные нужды. Так она перевела мошенникам более 4 850 000 рублей.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: