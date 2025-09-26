Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Жительница Башкортостана получила условный срок за работу на мошенников

Уфимский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летней жительницы Бирского района.

Весной 2025 года женщина через мессенджер согласилась работать курьером на мошенников.

В апреле в ходе телефонного разговора злоумышленники сообщили 60-летней местной жительнице о дорожно-транспортном происшествии с участием ее сестры и необходимости передачи денег для урегулирования вопроса об уголовной ответственности с правоохранительными органами и пострадавшим.

Та передала женщине-курьеру 60 тыс. рублей и 300 долларов США.

Подсудимая признала вину и возместила причиненный ущерб.

Суд назначил ей наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

