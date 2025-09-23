Осенний призыв в Башкортостане: попадут ли новобранцы на СВО?

Основные заявления Владимира Цимлянского по теме осеннего призыва:

– это плановый призыв, а не мобилизация, никакого отношения к СВО не имеет;

– он, как обычно, стартует первого октября и завершится 31 декабря;

– призывники будут служить только на территории РФ и привлекаться в СВО не будут;

– срок военной службы по призыву не изменится и составит 12 месяцев;

– отправка призывников стартует 15 октября;

– во время весеннего призыва в этом году на службу отправились 160 тыс. человек;

– призывники получают электронные повестки, но печатные тоже по-прежнему действительны;

– в случае неявки в военкомат в течение 20 дней к призывнику могут применяться ограничительные меры.