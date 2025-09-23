Осенний призыв в Башкортостане: попадут ли новобранцы на СВО?

Первого октября в России стартует осенний призыв в армию. В преддверии старта замначальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский пообщался со СМИ.
Основные заявления Владимира Цимлянского по теме осеннего призыва:
– это плановый призыв, а не мобилизация, никакого отношения к СВО не имеет;
– он, как обычно, стартует первого октября и завершится 31 декабря;
– призывники будут служить только на территории РФ и привлекаться в СВО не будут;
– срок военной службы по призыву не изменится и составит 12 месяцев;
– отправка призывников стартует 15 октября;
– во время весеннего призыва в этом году на службу отправились 160 тыс. человек;
– призывники получают электронные повестки, но печатные тоже по-прежнему действительны;
– в случае неявки в военкомат в течение 20 дней к призывнику могут применяться ограничительные меры.
