Общество

В Уфимском районе чиновница пойдет под суд за хищение бюджетных денег

Прокуратура Уфимского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-главы администрации Зубовского сельсовета и двоих местных жителей.

Следствие считает, что чиновница фиктивно трудоустроила свою знакомую на должность уборщицы территорий администрации сельского поселения.

Внося заведомо ложные сведения в табели у че та рабочего времени, она незаконно получила более 580 тыс. рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

Также обвиняемая незаконно получила более 120 тыс. рублей, заключив с индивидуальным предпринимателем фиктивный контракт на демонтаж ледовых городков в Уфимском районе – в действительности работы он не выполнял.

Обвиняемые вины не признают, но частично возместили причиненный ущерб, на их имущество наложен арест. Уголовное дело направлено в Уфимский районный суд для рассмотрения по существу.

