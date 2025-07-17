В Башкортостане объяснили отключения мобильного интернета

Такое случалось и в Уфе – например, в День победы в этом году.

Секретарь Совета безопасности Башкортостана Валерий Олейник сообщил о том, что интернет отключают точечно и для обеспечения защиты населения.

Дело в том, что БПЛА, использующиеся для атак на Россию, управляют при помощи мобильных сетей, и ограничения интернета вводят, чтобы предотвратить угрозы.

При этом голосовая связь и проводной интернет остаются доступными.