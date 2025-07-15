В Башкортостане комиссия помиловала 2 женщин

Было рассмотрено два ходатайства – и оба комиссия поддержала.

Одна из осужденных приговорена к двум с половиной годам ограничения свободы за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Совершая поворот налево на загруженном перекрестке, она сбила пешехода. Пострадавшая получила перелом голени.

Осужденная вину полностью признала и сейчас в счет возмещения морального ущерба выплачивает компенсацию в 800 тыс. рублей.

Учитывая первую судимость, раскаяние, положительные характеристики по месту жительства и работы, комиссия сочла возможным поддержать ходатайство.

Второе ходатайство поступило от женщины, которая, пользуясь служебным положением, использовала в корыстных целях конфиденциальную информацию и за это получила на банковскую карту родственницы около 100 тыс. рублей взятки.

Женщина отбывает условный срок и в течение трех лет не сможет занимать определенные должности на госслужбе в федеральных органах исполнительной власти.

Члены комиссии пришли к выводу, что эта история станет для женщины уроком и больше не повторится.