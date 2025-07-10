4 уфимки пойдут под суд за организацию азартных игр

Следствие считает, что в 2023 году 42-летняя обвиняемая организовала нелегальный покерный клуб.

Для этой цели женщина арендовала подвальное помещение в жилом доме на улице Менделеева, закупила покерные столы, карты и фишки, а также привлекла к работе трех женщин для работы крупье. Стоимость участия в игре варьировалась от 1,5 до 10 тыс. рублей.

Полиция изъяла игровое оборудование, организатору и сотрудницам казино грозит наказание за незаконные организацию и проведение азартных игр.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.