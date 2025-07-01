Директор уфимского колледжа пойдет под суд за взятки

53-летний директор Башкирского колледжа сварочно-монтажного и промышленного производства обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, с июля 2023 года по март 2025 года мужчина требовал взятки от арендатора бассейна, расположенного в учебном учреждении. Взамен обещал «общее покровительство и попустительство, оказание содействия при заключении договора аренды помещения бассейна и создание беспрепятственных и благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности».

Так он ежемесячно получал 35-200 тыс. рублей, деньги передавались лично ему в руки либо на банковские счета, в том числе его знакомых. Общая сумма полученных взяток составила почти 1,4 млн рублей.

Мужчина вину не признает, от работы пока отстранен.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.