Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

Директор уфимского колледжа пойдет под суд за взятки

Прокуратура Калининского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего местного жителя.

53-летний директор Башкирского колледжа сварочно-монтажного и промышленного производства обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, с июля 2023 года по март 2025 года мужчина требовал взятки от арендатора бассейна, расположенного в учебном учреждении. Взамен обещал «общее покровительство и попустительство, оказание содействия при заключении договора аренды помещения бассейна и создание беспрепятственных и благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности».

Так он ежемесячно получал 35-200 тыс. рублей, деньги передавались лично ему в руки либо на банковские счета, в том числе его знакомых. Общая сумма полученных взяток составила почти 1,4 млн рублей.

Мужчина вину не признает, от работы пока отстранен. 

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: