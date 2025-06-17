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В Уфе мужчина поджег себя в офисе банка

Второй за последнее время случай умышленного самоподжога в Уфе: на этот раз пострадал 54-летний мужчина.

Как сообщают со ссылкой на очевидцев локальные паблики и телеграм-каналы, некий мужчина зашел в отделение банка на улице Менделеева, облил себя горючей жидкостью и поджег.

На место вызвали медиков, пострадавшего госпитализировали. По предварительным данным, он сейчас в реанимации в тяжелом состоянии с ожогом 90% тела.

Мотивы такого поступка неизвестны. На прошлой неделе, 10 июня, другой мужчина также совершил попытку самосожжения – его госпитализировали с ожогом 95% тела.

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