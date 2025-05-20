В Башкортостане неплательщиков алиментов будут вносить в общедоступный реестр

Сегодня, 20 мая, замминистра юстиции РФ Евгений Забарчук сообщил о том, что реестра злостных неплательщиков алиментов полноценно заработает в этом году и будет общедоступным.

В него будут вносить данные о должниках по алиментам, которые привлекались к административной, уголовной ответственности или находятся в розыске.

Будут учитываться выплаты как на содержание несовершеннолетних детей либо совершеннолетних нетрудоспособных детей, так и на содержание нетрудоспособных родителей.

Должников будут в течение суток извещать о включении в реестр должников по алиментам или об исключении из него.