В Уфе арестован начальник управления ФСИН

Следствие считает, что в ноябре 2024 года обвиняемый обратился к руководству управления требованием собрать с подчиненных выплаченные им премии «для представительских нужд управления».

Те, опасаясь негативных последствий по службе, согласились и собрали деньги с 68 подчиненных – в общей сумме 3,4 млн рублей. Следователи и оперативники факт получения обвиняемым денег зафиксировали.

Как сообщает пресс-служба республиканского Следкома, судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.