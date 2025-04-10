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В Уфе арестован начальник управления ФСИН

Начальник Управления ФСИН по Республике Башкортостан обвиняется в превышении должностных полномочий.

surb.sledcom.ru

surb.sledcom.ru

Следствие считает, что в ноябре 2024 года обвиняемый обратился к руководству управления требованием собрать с подчиненных выплаченные им премии «для представительских нужд управления».

Те, опасаясь негативных последствий по службе, согласились и собрали деньги с 68 подчиненных – в общей сумме 3,4 млн рублей. Следователи и оперативники факт получения обвиняемым денег зафиксировали.

Как сообщает пресс-служба республиканского Следкома, судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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