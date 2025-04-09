Уфимский мошенник обманул более 50 человек

Как сообщает пресс-служба МВД, схема обмана была одинаковая: некий 38-летний мужчина собирал в интернете заказы на строительство индивидуальных домов.

Цены у него были низкие. После звонка по указанному номеру граждан приглашали в офис на Бакалинской для заключения договора. Доверившись менеджерам по продажам и риелторам, люди передавали деньги.

После сделки подрядчик начинал имитировать деятельность по строительству дома: приглашал рабочих, закупал часть материалов. Однако затем работа фактически прекращалась. По телефону подрядчик какое-то время называл клиентам новые сроки сдачи объекта, а потом и вовсе переставал выходить на связь.

Изучая показания потерпевших, полицейские выяснили, что «возводил» им индивидуальные дома один и тот же человек.

Теперь ему грозит наказание по части четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) – лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Самого обвиняемого, впрочем, пока ищут: он объявлен в розыск и судом ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.