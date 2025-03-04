Уфимская ОПГ пойдет под суд за хищение у банков 25 млн рублей

Следствие считает, что уроженец Салавата создал преступную группу для хищения денег финансовых учреждений. С этой целью он нанял еще 23 помощника.

Заранее подбирались банки, изготавливались документы с заведомо ложными сведениями, проводился инструктаж заемщиков, что позволило соучастникам с июля 2019 года по февраль 2021 года получить ряд потребительских кредитов без цели их дальнейшего погашения.

Таким образом обвиняемые похитили у шести банков более 25 млн рублей. Теперь им грозит наказание по части четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) и части четвертой статьи 327 УК РФ (подделка официальных документов, совершенная организованной группой).

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.