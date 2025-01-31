В Башкортостане отказали в помиловании четверым преступникам

Спикер республиканского парламента Константин Толкачев провел очередное заседание возглавляемой им комиссии по вопросам помилования.
Были рассмотрены четыре ходатайства, по всем вынесены отрицательные заключения.
По словам Константина Толкачева, каждое дело «имеет свою сложную историю и обстоятельства»: все четверо получили длительные сроки заключения (от девяти до 30 лет) за тяжкие и особо тяжкие преступления, включая насильственные действия сексуального характера, убийство, участие в организованной преступной группе и незаконный оборот наркотиков.
«Мы понимаем, что для каждого из этих людей возможность помилования – шанс на новую жизнь, однако наша задача не только дать второй шанс, но и обеспечить общественную безопасность. Надежды на исправление должны быть подкреплены реальными изменениями в поведении осужденных, чего в рассматриваемых случаях не наблюдается.
К сожалению, ни один из фигурантов не проявил в местах заключения стремления к исправлению, поведение вызывает серьезные опасения относительно возможного рецидива. Их предыстории и поведение в колонии не оставили комиссии выбора, кроме как отказать в рекомендации помиловать обратившихся осужденных», – сказал Толкачев.
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