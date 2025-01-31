В Башкортостане отказали в помиловании четверым преступникам

Были рассмотрены четыре ходатайства, по всем вынесены отрицательные заключения.

По словам Константина Толкачева, каждое дело «имеет свою сложную историю и обстоятельства»: все четверо получили длительные сроки заключения (от девяти до 30 лет) за тяжкие и особо тяжкие преступления, включая насильственные действия сексуального характера, убийство, участие в организованной преступной группе и незаконный оборот наркотиков.

«Мы понимаем, что для каждого из этих людей возможность помилования – шанс на новую жизнь, однако наша задача не только дать второй шанс, но и обеспечить общественную безопасность. Надежды на исправление должны быть подкреплены реальными изменениями в поведении осужденных, чего в рассматриваемых случаях не наблюдается.

К сожалению, ни один из фигурантов не проявил в местах заключения стремления к исправлению, поведение вызывает серьезные опасения относительно возможного рецидива. Их предыстории и поведение в колонии не оставили комиссии выбора, кроме как отказать в рекомендации помиловать обратившихся осужденных», – сказал Толкачев.