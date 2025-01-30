18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

Суд в Уфе отправил в тюрьму создательницу финансовой пирамиды

Демский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении жительницы Самары.

В 2014 году женщина зарегистрировала в другой стране компанию и вовлекла в ее деятельность своего сына и еще двоих жителей Самарской области.

Согласно разработанной схеме, организация принимала от граждан средства якобы для проведения высокодоходных операций на биржевой и внебиржевой торговых системах. Фактически же фирма функционировала по принципу финансовой пирамиды, выплачивая первым вкладчикам высокие проценты за счет поступления средств от новых участников.

Представители организации открыли три офиса в Самаре, создавая видимость ее официального представительства, набрали персонал и разместили информацию в интернете.

Полученные от клиентов инвестиции отправлялись в Москву для дальнейшего распределения и обращения в пользу всех участников группы.

Таким образом они похитили у 17 жителей Самарской области и Башкортостана более 11 млн рублей.

Троих соучастников осудили ранее, женщина скрывалась от правосудия за рубежом, была объявлена в международный розыск и задержана в январе 2024 года по прибытии на территорию РФ.

Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок два года 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: