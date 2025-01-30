Суд в Уфе отправил в тюрьму создательницу финансовой пирамиды

В 2014 году женщина зарегистрировала в другой стране компанию и вовлекла в ее деятельность своего сына и еще двоих жителей Самарской области.

Согласно разработанной схеме, организация принимала от граждан средства якобы для проведения высокодоходных операций на биржевой и внебиржевой торговых системах. Фактически же фирма функционировала по принципу финансовой пирамиды, выплачивая первым вкладчикам высокие проценты за счет поступления средств от новых участников.

Представители организации открыли три офиса в Самаре, создавая видимость ее официального представительства, набрали персонал и разместили информацию в интернете.

Полученные от клиентов инвестиции отправлялись в Москву для дальнейшего распределения и обращения в пользу всех участников группы.

Таким образом они похитили у 17 жителей Самарской области и Башкортостана более 11 млн рублей.

Троих соучастников осудили ранее, женщина скрывалась от правосудия за рубежом, была объявлена в международный розыск и задержана в январе 2024 года по прибытии на территорию РФ.

Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок два года 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.