В парламенте Башкортостана прокомментировали задержание депутата Алексея Локотченко

Подробности пока неизвестны, Локотченко подозревают в пособничестве во взятках в особо крупном размере.

Сам депутат все отрицает, называя это провокацией с целью очернить его имя. Ранее он был волонтером, воевал на СВО, где получил ранения, имеет госнаграды.

Спикер парламента Константин Толкачев, комментируя задержание Локотченко, призвал общественность воздержаться от домыслов и дождаться результатов расследования.

«Законом не предусмотрено лишение депутатского статуса до вынесения судебного решения. Прекращение полномочий возможно по собственной инициативе депутата. Если Алексей Юрьевич напишет заявление, то депутаты его рассмотрят. Напомню, что депутат прошлого созыва Дмитрий Чувилин, находившийся под следствием, сохранял свой статус вплоть до истечения срока полномочий», – приводит слова Толкачева пресс-служба Госсобрания.