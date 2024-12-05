Уфимец получил реальный срок за мошенничество на сумму более 50 млн рублей

Мужчина, будучи замдиректора коммерческой организации, заключил с другой фирмой договор поставки сжиженного газа на сумму более 12 млн рублей.

Получив на расчетный счет фирмы деньги, подсудимый потратил их по своему усмотрению, а взятые на себя обязательства не исполнил.

Позже подобным образом он похитил почти 600 тыс. в иностранной валюте, поступившие в качестве оплаты договора поставки дизельного топлива.

Подсудимый вину не признает, сейчас уже отбывает наказание за аналогичные преступления. Суд с учетом сложения наказаний назначил ему 9,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафом в 250 тыс. рублей.