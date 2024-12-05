18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

Уфимец получил реальный срок за мошенничество на сумму более 50 млн рублей

Советский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя.

Мужчина, будучи замдиректора коммерческой организации, заключил с другой фирмой договор поставки сжиженного газа на сумму более 12 млн рублей.

Получив на расчетный счет фирмы деньги, подсудимый потратил их по своему усмотрению, а взятые на себя обязательства не исполнил.

Позже подобным образом он похитил почти 600 тыс. в иностранной валюте, поступившие в качестве оплаты договора поставки дизельного топлива.

Подсудимый вину не признает, сейчас уже отбывает наказание за аналогичные преступления. Суд с учетом сложения наказаний назначил ему 9,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафом в 250 тыс. рублей.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: