Женщина-парламентарий Башкортостана отправится в зону СВО

Депутат и тележурналист Рамзия Каримова присоединилась к отряду волонтеров-женщин и отправляется работать в военный госпиталь в зону проведения специальной военной операции.
Фото: парламент Башкортостана
Как сообщает пресс-служба регионального парламента, в ближайшие несколько недель Каримовой предстоит оказывать помощь медикам в уходе за больными и ранеными бойцами.
«Мы гордимся поступком нашей коллеги. Как только в республике появилась инициатива для женщин выезжать и помогать раненым, она сразу записалась в число желающих. Не попала в первый отряд, и сейчас, когда пришло время заменить вернувшихся волонтеров, направляется в зону СВО.
Отмечу, что эта работа не оплачивается, женщины едут по зову сердца, во время отпуска на основной работе, тратят личные время и средства, помогают кто чем может. Бок о бок с медицинским персоналом, они будут оказывать всяческую помощь, фактически – заменять раненым бойцам близких родственников, которых нет рядом», – прокомментировал отправку спикер парламента Константин Толкачев.
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