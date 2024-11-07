Задержан подозреваемый в диверсии на железной дороге в Уфе

В ночь на третье ноября неизвестный взорвал вагон грузового поезда на перегоне между станциями Дема и Черниковка, в результате чего с рельсов сошли 22 вагона.
Большинство сошедших с рельсов вагонов от взрыва опрокинулось, были повреждены контактные опоры, контактная сеть и железнодорожное полотно.
Как сообщают СМИ, вскоре был задержан подозреваемый – им оказался 31-летний житель Ставропольского края Иван И.
Возбуждено уголовное дело по статье «Диверсия», по которой ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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