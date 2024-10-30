Бывший начальник уфимского вокзала пойдет под суд за взятки

Он обвиняется в совершении четырех эпизодов преступлений, предусмотренных частями второй, третьей и пятой статьи 290 УК РФ (получение взятки).

Следствие считает, что в период с 2018 по 2023 годы начальник станции «Уфа» получал взятки, в том числе через посредников, от предпринимателей, арендующих площадь для торговли на территории вокзала, за общее покровительство.

Сумма незаконного вознаграждения варьировалась от семи до 13 тыс. рублей ежемесячно. Всего за указанный период им получено более 900 тыс. рублей.

Обвиняемый был задержан оперативниками ФСБ при получении очередной части взятки, на время расследования он был заключен под стражу.

В целях обеспечения исполнения приговора на недвижимость, а также два автомобиля и сбережения обвиняемого на общую сумму более 25 млн рублей наложен арест.