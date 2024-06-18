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Суд отправил бывшего министра транспорта Башкортостана под домашний арест

Александра Клебанова задержали седьмого мая, и в тот же день Радий Хабиров снял его с должности. Экс-министра обвиняют в коррупции.

Фото: соцсети Александра Клебанова

Фото: соцсети Александра Клебанова

Первоначально суд отправил Клебанова под арест до седьмого июля. В мае его защита подала апелляцию, изменив меру пресечения на домашний арест, но безуспешно.

Сегодня, 18 июня, объединенная пресс-служба судов Башкортостана сообщила о том, что суд апелляционной инстанции по просьбе прокуратуры постановил отменить постановление Советского районного суда Уфы и передать материалы на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе.

Клебанов отправлен под домашний арест до 27 июня 2024 года.

Следствие считает, что в прошлом году Клебанов, входя в состав директоров госпредприятия «Башкиравтодор», потребовал от подрядчика пять млн рублей в обмен на помощь в своевременной оплате по госконтракту и общее покровительство. Деньги ему передали через посредника, который не знал обстоятельств дела.

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