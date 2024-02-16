Задержан студент уфимского колледжа, помогавший мошенникам из Украины

Как сообщает «МВД медиа», следствие считает, что студент взял на себя поиск людей, готовых за небольшой процент предоставить ему в пользование свои банковские счета, через которые впоследствии перечислялись похищенные сбережения.

Кроме того, он привлекал к делу и других учащихся и знакомых. Подручные получали на свои карты финансы и отправляли ему, а он в свою очередь переводил собранную сумму сообщникам на Украине.

Возбуждено уголовное дело. Сам подозреваемый заключен под стражу, его сообщник под подпиской о невыезде.