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Задержан студент уфимского колледжа, помогавший мошенникам из Украины

19-летний молодой человек приехал в Россию из Украины летом 2022 года, на родине у него остались знакомые, работающие в кол-центре телефонных мошенников.

Как сообщает «МВД медиа», следствие считает, что студент взял на себя поиск людей, готовых за небольшой процент предоставить ему в пользование свои банковские счета, через которые впоследствии перечислялись похищенные сбережения.

Кроме того, он привлекал к делу и других учащихся и знакомых. Подручные получали на свои карты финансы и отправляли ему, а он в свою очередь переводил собранную сумму сообщникам на Украине.

Возбуждено уголовное дело. Сам подозреваемый заключен под стражу, его сообщник под подпиской о невыезде.

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