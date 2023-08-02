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Прокуратура обжалует мягкий приговор главе сельсовета под Уфой, осужденному за хищение 1,6 млн рублей

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Сегодня, второго августа, уфимский районный суд вынес приговор в отношении главы Таптыковского сельсовета. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

Ранее прокуратура провела проверку и пришла к выводу, что чиновник в период с января 2019 года по сентябрь 2021 года без каких-либо оснований выписывал себе материальную помощь.

Таким образом он присвоил более 1,6 млн рублей из бюджета сельского поселения.

Подсудимый вину не признал. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на такой же период, с лишением права занимать руководящие должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на полтора года.

Прокуратура сразу же заявила, что обжалует приговор в апелляционном порядке в связи с мягкостью назначенного наказания.

Чиновник по требованию прокурора уволен в связи с утратой доверия.

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