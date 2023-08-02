В Уфе перекрыли Нагаевское шоссе из-за мужчины с гранатой

Как сообщают СМИ, около заправки «Лукойл» неизвестный мужчина достал предмет, похожий на гранату, и угрожает ее взорвать. На место выдвинулись сотрудники спецслужб.

По неофициальной информации, это 39-летний Ильдар Б., военнослужащий-доброволец, которого сегодня должны были доставить на психиатрическую экспертизу, однако по пути ему удалось сбежать.

Сейчас идут переговоры, он, угрожая гранатой, требует закрыть уголовное дело против него за оставление части. Есть сообщения, что у него при себе не одна граната, а несколько – возможно, шесть. Также якобы требует, чтобы на место переговоров привезли Радия Хабирова.

ОБНОВЛЕНИЕ: местные СМИ сообщают, что Радий Хабиров приехал на переговоры с мужчиной.

ОБНОВЛЕНИЕ (15.20): после переговоров с Радием Хабировым мужчина сдался властям, гранаты передали Росгвардии.