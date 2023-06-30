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Глава «Госстроя» Кирилл Бадиков пойдет под суд

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Ранее в июне суд арестовал активы и счета бывшего депутата горсовета Уфы и владельца ГК «Госстрой» Кирилла Бадикова на 371,5 млн рублей.

Бадиков проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Он был арестован в марте 2022 года, с тех пор содержится в СИЗО.

Экс-депутат вместе с партнерами продавал квартиры в скандальном жилом квартале «Московский», который так и не был достроен.

Застройщиками были компании «Городские проекты», «Высотки», «Литер 4», «Зеленая роща», ЖСК «Московский», в результате их действий обманутыми дольщиками признали 1134 человека, сумма ущерба составила около 2,4 млрд рублей.

Компании, входящие в ГК «Госстрой», сейчас в процессе оформления банкротства.

Сегодня, 30 июня, прокуратура республики сообщила о том, что утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех руководителей ГК «Госстрой» и ООО «Башнафтатранс». Уголовное дело будет направлено в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

Арестовано имущество не только самого Бадикова, но и его близких родственников, в том числе свыше 120 земельных участков в Уфе и Уфимском районе, нежилые помещения, дорогостоящий автомобиль общей стоимостью свыше двух млрд рублей.

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