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Уфимец получил условный срок за выдуманное преступление

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Прокуратура республики сообщает о том, что Орджоникидзевский районный суд Уфы вынес приговор мужчине, нашедшего оригинальный способ прогулять работу.

В мае 2023 года мужчина не выходил на работу в течение трех дней, увлекшись распитием алкогольных напитков.

Испугавшись увольнения, он выдумал историю о своем похищении неизвестными людьми и длительном удержании в связанном виде.

Он написал заявление в правоохранительные органы и представил в качестве ложных доказательств шнурки и полимерный пакет, которые якобы использовали похитители. На самом деле он находился в гостях у своих знакомых.

Следствие начало проверку, приведенные мужчиной доводы не подтвердились, было возбуждено уголовное дело. Сегодня, 30 июня, суд признал мужчину виновным в заведомо ложном доносе о совершении преступления, соединенном с искусственным созданием доказательств обвинения.

Мужчина вину признал. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

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