Прокуратура объявила предостережение руководителю Минстроя Башкортостана

Предостережение объявлено в связи с задержкой выдачи новых квартир жителям аварийных домов в Янаульском районе.

Крайний срок по региональной адресной программе – конец 2023 года. Минстрой предупредили о недопустимости срыва сроков.

«Вопросы соблюдения жилищных прав граждан, проживающих в аварийных домах, находятся на постоянном контроле прокуратуры республики», – говорится в сообщении прокуратуры Башкортостана.