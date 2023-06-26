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Прокуратура объявила предостережение руководителю Минстроя Башкортостана

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Исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Ридаль Саетов получил предостережение от заместителя прокурора республики Сергея Воротынцева.

Фото: прокуратура Башкортостана

Предостережение объявлено в связи с задержкой выдачи новых квартир жителям аварийных домов в Янаульском районе.

Крайний срок по региональной адресной программе – конец 2023 года. Минстрой предупредили о недопустимости срыва сроков.

«Вопросы соблюдения жилищных прав граждан, проживающих в аварийных домах, находятся на постоянном контроле прокуратуры республики», – говорится в сообщении прокуратуры Башкортостана.

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