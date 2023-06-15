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В Уфе школьник обвиняется в содействии терроризму

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СК РФ возбудил дело в отношении 17-летнего жителя Уфы по двум статьям уголовного кодекса.

Следствие считает, что в период с октября 2021 года по март 2022 года переписывался в интернете с участниками террористической организации, подтверждая приверженность ее идеям и идеологии.

Также он получил документ, подтверждающий его вступление в террористическую организацию.

Далее он перевел деньги руководителю этой организации и в переписке с другими пользователями мессенджера пропагандировал ее идеологию.

Ему грозит наказание по части второй статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, признанной террористической) и части 1.1. статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Сейчас устанавливаются все обстоятельства.

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