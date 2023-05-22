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Ильдар Загидуллин назначен врио руководителя Башкортостанстата

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Республиканское отделение Федеральной службы статистики временно возглавил бывший заместитель руководителя Акрама Ганиева.

64-летний Акрам Ганиев скончался в середине мая. Он возглавлял Башстат с 2005 года.

Сегодня, 22 мая, глава республики Радий Хабиров на совещании объявил о том, что отделение временно возглавит Ильдар Загидуллин.

Загидуллин ранее был главным специалистом отдела Башстата по защите государственной тайны, возглавлял отдел государственной статистики в Уфе. Заместителем Ганиева он был назначен в конце 2018 года.

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