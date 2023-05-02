В Уфе экс-директор Хозяйственного управления пойдет под суд после закупки новогодних елок на 115 млн рублей

В ноябре 2019 года между ГКУ РБ «Хозяйственное управление» и ООО «Клирлайт Рус» заключен государственный контракт на сумму свыше 115 млн рублей на изготовление светящихся пиксельных елок для Уфы, Стерлитамака, Октябрьского и других городов.

Уголовное дело было возбуждено в прошлом году: Федеральная антимонопольная служба обнаружила нарушения при заключении контракта – компания получила договор в обход конкурса, так как по документам в регионе якобы действовал режим чрезвычайной ситуации, который на самом деле не вводился.

Кроме того, елки поставлялись из Беларуси через несколько посредников, из-за чего цена конструкций значительно возросла. Ущерб бюджету республики оценивается в 39 млн рублей.

В 2021 году суд обязал «Клирлайт Рус» вернуть в бюджет 115 млн рублей.

Сегодня, второго мая, стало известно, что под суд пойдет бывший директор ГКУ РБ «Хозяйственное управление». Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Уфы.