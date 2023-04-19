Мэру Салавата продлили меру пресечения

Следствие считает, что Миронов без торгов на 50 лет передал предпринимателю право владения и пользования всеми электросетями города.

В августе 2020 года он заключил с юридическим лицом такое соглашение, нанеся значительный ущерб бюджету Салавата, так как ежегодная прибыль от предприятия «Электрические сети» не поступила в бюджет.

Ранее суд запретил чиновнику пользоваться телефоном и интернетом, заходить в соцсети до окончания расследования. Сегодня, 19 апреля, пресс-служба Советского районного суда Уфы сообщила о том, что запрет был продлен на два месяца до девятого июня.