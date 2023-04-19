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Заместитель главы одного из районов Уфы работал по поддельному диплому

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Орджоникидзевский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении экс-заместителя главы администрации этого района.

Прокурорская проверка выяснила, что диплом, представленный мужчиной при устройстве, был поддельным, в том вузе он вообще не учился.

На должности первого заместителя главы администрации Орджоникидзевского района Уфы он работал с 2010 года. Ему было предъявлено обвинение в приобретении, хранении и использовании заведомо поддельного официального документа.

В ведомстве подчеркнули, что его обязанности подразумевали доступ к гостайне, он курировал вопросы ЖКХ, благоустройства и строительства.

Подсудимый вину признал, суд назначил ему наказание в виде пяти месяцев ограничения свободы.

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