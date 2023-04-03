Бывшие сотрудники мэрии Уфы приговорены к реальным срокам за взятки

Суд огласил приговор 35-летнему бывшему начальнику отдела градостроительного контроля и выдачи разрешений администрации Уфы, его 40-летнему бывшему заместителю и еще одному 35-летнему местному жителю, которые проходили по делу о взятках.
Следствие установило, что в апреле 2020 года начальник отдела через посредника предложил представителю строительной компании за взятку в размере 15 млн рублей выдать разрешение на строительство гостиницы в Октябрьском районе.
Чтобы скрыть весь процесс, чиновник потребовал заключить со своим знакомым директором проектной организации договор на разработку проектной и рабочей документации, необходимой для получения разрешения на строительство. Деньги переводились под предлогом оплаты этих услуг, в качестве посредников начальник отдела также привлек своего подчиненного и двоюродного брата.
В период с мая по июнь 2020 года чиновник получил через посредников пять млн рублей наличными, злоумышленники были задержаны ФСБ после передачи оставшейся суммы взятки.
Подсудимые бывшие сотрудники администрации не признали вину в совершенных преступлениях, на их имущество был наложен арест.
Суд приговорил бывшего начальника отдела к 10 годам лишения свободы, его бывшего заместителя – к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Обоим подсудимым также назначен штраф по 15 млн рублей и запрещено занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение пяти и трех лет соответственно.
Третьего соучастника суд приговорил к 7,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет и также назначил штраф в размере 15 млн рублей.
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