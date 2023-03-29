Обвиняемый во взяточничестве уфимский военком отделался условным сроком

54-летний Воропаев проходил по делу хоккеистов «Салавата Юлаева», пытавшихся купить военные билеты.

Его жена обвиняется в посредничестве во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий в крупном размере.

Судом установлено, что с апреля 2019 года по июнь 2020 года Выропаев по просьбе своего знакомого организовал постановку на воинский учет в военном комиссариате пяти спортсменов от 19 до 23 лет. Далее обвиняемый изъял из картотеки их личные дела.

Выполнив просьбу, Выропаев получил от знакомого взятку в виде двух абонементов на хоккейные матчи стоимостью более 70 тыс. рублей.

Кроме того, с 2021 по 2022 год обвиняемый за денежное вознаграждение организовывал выдачу подложных медицинских заключений, согласно которым трое парней были освобождены от призыва и зачислены в запас.

В период с 2020 по 2021 год Выропаев в качестве взятки получил общую сумму в размере 410 тыс. рублей.

Выропаев вину не отрицал. Суд признал мужчину виновным, ему назначено окончательное наказание в виде шести лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года со штрафом в размере 1,8 млн рублей, с лишением права занимать должности в госорганах.