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В Уфе бывший начальник исправительной колонии пойдет под суд за взятки

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Следственный отдел по Октябрьскому району Уфы завершил расследование уголовного дела в отношении 42-летнего бывшего начальника ФКУ «Исправительная колония №9».

Следствие считает, что обвиняемый в период с мая по ноябрь 2021 года получил от некоего осужденного взятку в виде подарочных карт спортивного магазина и магазина парфюмерии и косметики на общую сумму 30 тыс. рублей, а также устройство нагревания табака стоимостью около 1000 рублей, за общее покровительство в период отбытия наказания.

За это начальник колонии выносил осужденному поощрения, предоставлял дополнительные свидания и передачи, разрешил ему жить в комнате отдыха сотрудников колонии.

Теперь он обвиняется в получении взятки и превышении должностных полномочий. Мужчина вину не признал, дело передано в суд для рассмотрения.

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