В Башкортостане арестован бывший глава следственного отдела

Вадим Саляхов раньше возглавлял Нефтекамский межрайонный следственный отдел СУ СКР.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Башкортостана, Саляхов обвиняется в посредничестве при даче взятки в особо крупном размере (часть четвертая статьи 291.1 УК РФ).

Следствие считает, что мужчина получил от своего знакомого два миллиона рублей для передачи их в качестве взятки должностным лицам органов внутренних дел.

Теперь ему грозит штраф в размере от полутора до трех миллионов рублей, а также до 12 лет лишения свободы.

Следователь попросил суд арестовать Саляхова, так как он знает многих в правоохранительных органах и может воспрепятствовать ходу уголовного дела. Защита просила заключить его под домашний арест.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и арестовал бывшего полицейского на время следствия до 24 марта 2023 года.