В Башкортостане главу отдела миграции арестовали за взятки

Следствие считает, что за 110 тыс. рублей женщина при посредничестве своего знакомого сделала фиктивную регистрацию 39 иностранным гражданам.

Обязанности главы отдела миграции она исполняла временно. Оперативники ФСБ выявили факт совершения преступления, провели обыски у нее дома и по месту работы, изъяли документы.

Ей предъявлено обвинение в получении взятки (часть третья статьи 290 УК РФ), на время следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы писали о том, что в Башкортостане полковник МЧС за взятки получил 13 лет колонии.