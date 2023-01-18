18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

В Башкортостане депутаты пересмотрят пакет мер соцподдержки семей участников СВО

Поделиться:

Главным приоритетом в деятельности правительства на ближайшее время остается поддержка участников боевых действий и их семей.

Как сообщили в региональном парламенте, на первом в этом году заседании весенней сессии Госсобрания депутаты проанализируют эффективность мер поддержки семей участников СВО.

Парламентарии изучат, как принятые ими законы действуют на практике, и попытаются понять, что можно сделать, чтобы улучшить механизм и вся помощь вовремя доходила до получателей.

Также будут рассмотрены предложения по расширению мер социальной поддержки военнослужащих и членов их семей.

На сегодняшний день в Башкортостане семьи бойцов освобождены от уплаты транспортного налога, нуждающиеся обеспечиваются бесплатными социальными услугами, предоставлена возможность приобретать жилье по цене ниже рыночной, а те, кто имеет участки в населенных пунктах, наделены правом получения древесины в первоочередном порядке.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: