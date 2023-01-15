Радий Хабиров рассказал о семье из Башкортостана, в которой воспитываются 16 детей

«У Мансафа Харуновича и Натальи Александровны – 16 детей. Пятеро – кровные, а для 11 они стали приемными родителями.

Старшему Даниилу – 22 года. Он – один из военнослужащих, которые выполняют боевые задачи на СВО. Был ранен, лечился в госпитале и скоро вернется на передовую. Желаю ему и всем нашим парням скорейшей победы!

Еще один сын, Владислав, – выпускник Уфимского училища искусств, преподаватель музыки. Руслан – тоже музыкант, служит в военном оркестре в Алкино.

Алиса, Максим, Валерия, Настя, Катя, Маша и Кристина учатся в школе. Лиза только еще готовится стать первоклассницей. Миша, Люба, Галя и Альберт ходят в детский сад. Галочке – два года. Она самая младшая в семье Фархутдиновых.

Дети растут настоящими патриотами. Занимаются музыкой, вокалом, рисованием, спортом. Активно участвуют в олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях.

Крепкая и дружная семья Фархутдиновых – пример для многих. Вместе выезжают на природу, ходят в походы, устраивают совместные воскресные обеды и ужины, играют на музыкальных инструментах, поют. А еще успевают участвовать в общественной жизни.

В 2022 году Фархутдиновы победили в республиканском конкурсе опекунов (попечителей), приёмных и патронатных семей – заняли первое место в номинации "Лучшая приёмная семья". В 2013 году Наталье Александровне вручили медаль "Материнская слава"», – написал Радий Хабиров в соцсетях.